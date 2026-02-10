شعبة الدخان: المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر "دافيدوف" بنحو 5 جنيهات

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أسعار شركة المنصور الدولية رفعت سعر أحد منتجاتها بنحو 5 جنيهات.

وأضاف امبابي، لمصراوي، أن الشركة رفعت سعر علبة السجائر دافيدوف إلى 102 جنيهات، مقابل 97 جنيها قبل الزيادة.

كما رفعت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، رفع أسعار 5 أنواع من السجائر المحلية بقيمة 4 جنيهات للعبوة، بدءًا من اليوم،

وكانت شركة فيليب موريس رفعت أسعار منتجاتها من السجائر والتي تتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم، والتبغ المسخن بأنواعه، بدءًا من أول فبراير الجاري.

اقرأ أيضًا:

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"