إعلان

شعبة الدخان: المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر "دافيدوف" بنحو 5 جنيهات

كتب : دينا خالد

04:25 م 10/02/2026

سجائر دافيدوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أسعار شركة المنصور الدولية رفعت سعر أحد منتجاتها بنحو 5 جنيهات.

وأضاف امبابي، لمصراوي، أن الشركة رفعت سعر علبة السجائر دافيدوف إلى 102 جنيهات، مقابل 97 جنيها قبل الزيادة.

كما رفعت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، رفع أسعار 5 أنواع من السجائر المحلية بقيمة 4 جنيهات للعبوة، بدءًا من اليوم،

وكانت شركة فيليب موريس رفعت أسعار منتجاتها من السجائر والتي تتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم، والتبغ المسخن بأنواعه، بدءًا من أول فبراير الجاري.

اقرأ أيضًا:

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان شركة المنصور الدولية أسعار سجائر دافيدوف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال
أخبار المحافظات

براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال
محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات
حوادث وقضايا

محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات
التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
أخبار مصر

التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي