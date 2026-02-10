الداخلية تكشف تفاصيل حريق فرش لبيع مواد بترولية في الجيزة
كتب : علاء عمران
04:36 م 10/02/2026 تعديل في 04:42 م
المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب حريق نتيجة بيع مواد بترولية بإحدى المناطق بالجيزة، مع الإيحاء بتسبب حاملي جنسية إحدى الدول في نشوبه.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق محدود بمساحة (متر × متر) بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وبالانتقال والفحص، تبين قيام الأهالي بالسيطرة على الحريق في حينه دون وقوع إصابات.
كما تبين قيام شخصين بافتراش الطريق وبيع مواد بترولية معبأة في زجاجات، ما تسبب في وقوع الحريق، وتم ضبطهما (عاملان – مقيمان بدائرة القسم). وبمواجهتهما أقرا بتجميع وبيع المواد البترولية في السوق السوداء لتحقيق أرباح مادية، وقررا أن سبب نشوب الحريق هو اشتعال بقايا سجائر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.