"بعيدًا عن البنوك".. 5 طرق عملية لشراء سيارة جديدة بالتقسيط

في ظل ارتفاع فوائد القروض البنكية وتشديد شروط التمويل، يتجه عدد كبيرًا من الراغبين في شراء السيارات إلى البحث عن بدائل تتيح لهم امتلاك السيارة دون اللجواء إلى البنوك وتجنب الفوائد المرتفعة والالتزامات طويلة الأجل، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

ومع تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستهلكين، برزت حلول غير تقليدية تعتمد على الاتفاقات المباشرة أو أنظمة الادخار الجماعي، والتي تتيح شراء السيارة بنظام أكثر مرونة، وبإجراءات أقل تعقيدًا مقارنة بالقروض البنكية.

وتأتي جمعيات الشراء الشهرية كأحد أبرز هذه البدائل، حيث تعتمد على الالتزام المتبادل بين مجموعة من الأفراد لتجميع مبلغ مالي يُستخدم في شراء السيارة نقدًا، دون فوائد أو تدخل من المؤسسات المصرفية، وهو ما جعلها خيارًا شائعًا لدى الكثيرين في السوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير أبرز بدائل البنوك لتقسيط سيارة بمصر:

التقسيط المباشر من الوكيل أو المعرض

تُعد هذه الطريقة من أبرز البدائل المتاحة، حيث توفر بعض المعارض خطط تقسيط داخلية دون وسيط بنكي. وغالبًا ما تعتمد هذه الأنظمة على مقدم مرتفع نسبيًا مع فترة سداد قصيرة مقارنة بالتمويل البنكي.

جمعيات الشراء الشهرية

يلجأ البعض إلى نظام الجمعيات الشهرية، والتي تتيح للمشترك الحصول على مبلغ مالي يُستخدم في شراء السيارة نقدًا، دون فوائد أو التزامات تمويلية، مع الاعتماد على الالتزام المتبادل بين أعضاء الجمعية.

التمويل عبر شركات غير بنكية

توفر شركات التمويل الاستهلاكي خيارًا بديلاً للبنوك، من خلال إجراءات أبسط ومتطلبات أقل، وغالبًا دون اشتراط تحويل راتب، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لشريحة واسعة من العملاء.

ويعد التمويل عبر الشركات غير البنكية واحدة من الخيارات الجذابه لشريحة كبيرة من المستهلكين في السوق المصري، خاصة من يريد شراء سيارة دون التعقيدات البنكية، أو من يبحث عن حلول تمويلية تتناسب مع دخله واحتياجاته اليومية.

الشراء بالتقسيط بين الأفراد

يمكن الاتفاق مباشرة بين البائع والمشتري على نظام تقسيط السيارة بين البائع والمشتري على أقساط محددة ومتفق عليها مسبقًا، بشرط توثيق الاتفاق بعقد واضح يتضمن قيمة الأقساط ومدتها، بما يضمن حقوق الطرفين بعيدًا عن الفوائد البنكية.

الاستبدال ودفع فرق السعر

تُعد هذه الطريقة من الحلول العملية، حيث يتيح بعض المعارض استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة أو أحدث، مع سداد فرق السعر نقدًا أو على دفعات متفق عليها دون تدخل البنوك.

