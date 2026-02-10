الشرطة تداهم شركة إنتاج فني بالشيخ زايد

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات شركة إنتاج فني بالشيخ زايد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات إنشاء وإدارة شخص لشركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بتقنين الإجراءات استهدفت الشركة مقر الشركة وضبطت المدير المسئول وبحوزته وحدة مونتاج كاملة، واعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.