15 صورة..يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور داخل قلعة صلاح الدين

خضعت الفنانة يارا السكري لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام.

كشفت يارا عن وجودها داخل قلعة صلاح الدين، ظهرت يارا مرتدية إطلالة سوداء بالكامل خطفت بها الأنظار وحازت على اعجاب الجمهور والمتابعين

تشارك الفنانة يارا السكري الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

