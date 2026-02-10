بعد واقعة سيارة أكتوبر.. كيف جرم القانون التحرش في المواصلات العامة؟



ارتفعت الفترة الماضية، حالات التحرش بمختلف صورها، والتي وثقتها بعض كاميرات المراقبة أو ضحايا تلك الانتهاكات؛ لتتحول من وقائع فردية متفرقة إلى ظاهرة تفرض نفسها على الرأي العام.

ويعد التحرش جريمة تُرتكب من قبل بالغ ضد بالغ، سواء بالقول أو بالملامسة، وقد تتحول إلى جريمة "هتك عرض" في حالات الاعتداء على المناطق الحساسة أو الاغتصاب.

من جانبها تقوم وزارة الداخلية بدور محوري في التوصل إلى هوية مرتكبي وقائع التحرش، وتقديمهم إلى جهات التحقيق، للوقوف على ملابسات الوقائع بشكل دقيق، في محاولة للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وبشأن وقائع التحرش الأخيرة التي أثارت الرأي العام، فلم تمر سوى ساعات على تداول فيديو نشرته فتاة تتهم شابا بالتحرش بها داخل وسائل المواصلات حتى تتبعت الشرطة خيوط الواقعة وصولا إلى ضبط المتهم مرتديًا نفس ملابسه التي ظهر بها في المقطع.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن استغاثة وتضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة أجرة بمحافظة الجيزة، وفراره عقب ارتكاب الواقعة، وهي الواقعة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من رواد منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بضبط المتهم.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكية وتبين أنها موظفة بإحدى الشركات، ومقيمة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبسؤالها حول تفاصيل الواقعة، أفادت بأنها تعرضت للتحرش من قبل شخص مجهول حال تواجدها داخل سيارة أجرة، حيث باغتها بفعلته المشينة ولاذ بالفرار قبل أن تتمكن من ملاحقته.

وأسفرت جهود البحث الجنائي المكثفة، واستخدام التقنيات الحديثة، عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه "عاطل" يقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بضبطه، وبمواجهته أمام رجال المباحث أقر بارتكابه الواقعة على النحو الذي ورد في أقوال الشاكية ومقطع الفيديو المتداول، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل.

وفي واقعة أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الإثنين، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعرض صاحبة الحساب للتحرش من أحد الأشخاص أثناء متابعتها ومحاولة سرقتها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص، وسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات - مقيمة بمحافظة السويس)، أفادت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم، قام الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو بالتحرش اللفظي بها، وتتبعها أثناء استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام. وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة أو وجود أي علاقة سابقة مع المجني عليها.

وقال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن قانون العقوبات حدد عددًا من العقوبات المشددة على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر؛ نظراً لخطورة هذه الجرائم على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه.

أضاف في تصريحات لـ "مصراوي" أن عقوبة التحرش في وسائل النقل تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة تقارب 300 ألف جنيه، وفق نصوص القانون.

وتضمنت المادة "306 مكرر أ" نصًا يُشدد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وأشار سالم إلى أن التحرش الجنسي يُعد جريمة أشد إذا كان الجاني يسعى لتحقيق منفعة ذات طبيعة جنسية، موضحًا أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى السجن 5 سنوات على الأقل.

وبحسب سالم فإن العقوبة ترتفع إلى 7 سنوات أو أكثر إذا كان الجاني ممن لهم سلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه، أو ارتكب الجريمة بمشاركة شخص آخر أو باستخدام سلاح.

