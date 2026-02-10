قالت القناة 12 العبرية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه مستعد لاتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تماما كما فعل في حرب الأيام الاثني عشر في يونيو الماضي.

وأكد ترامب، أن طهران "ترغب حقا في إبرام صفقة"، محذرا: "إما أن نبرم صفقة، أو علينا أن نفعل شيئا صعبا للغاية".

وتأتي هذه التهديدات بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران يوم الجمعة الماضي في عُمان، للمرة الأولى منذ حرب يونيو.

ويدرس ترامب تعزيز النفوذ الأمريكي عبر إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط مع مجموعتها الضاربة، لتنضم إلى الحاملة "يو إس إس لينكولن" المتواجدة حاليا في المنطقة، وهو ما يرفع الوجود العسكري الأمريكي إلى مستويات ذروة حرب غزة، وفقا للقناة العبرية.

ومن المقرر، أن يلتقي ترامب برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الأربعاء، لبحث الملف الإيراني في سابع زيارة لنتنياهو منذ يناير الماضي.

وصرح نتنياهو قبيل مغادرته بأنه سيعرض "المبادئ الأساسية للمفاوضات" التي تعتبرها إسرائيل حيوية لأمن المنطقة.

من جانبه، قلل الرئيس الأمريكي من أهمية تغيير موعد الاجتماع، مؤكدا أنه جاء لأسباب تتعلق بالجدول الزمني فقط، وأن نتنياهو "يريد اتفاقا جيدا أيضا".

في المقابل، زار علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، مسقط يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتوجه إلى الدوحة الأربعاء للقاء مسؤولين قطريين، في إطار جهود الوساطة.

ووصف ترامب، مفاوضات عُمان الأخيرة بأنها "مختلفة تماما" وأن النهج الإيراني بات "أكثر ليونة"، معتبرا أن الإيرانيين "خاطروا أكثر من اللازم" في المرة الماضية ولم يصدقوا احتمالية الهجوم على منشآتهم النووية.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتجاوز الملف النووي الذي وصفه بأنه "أمر بديهي"، ليشمل معالجة ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، متوقعا إجراء جولة ثانية من المحادثات الأسبوع المقبل.