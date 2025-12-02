انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر..

كشف وكيل رينو الفرنسية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة خلال شهر ديسمبر الجاري، والتي شهدت تخفيض أسعار السيارة تاليانت سيدان العائلية بقيم تراوحت بين 25 و74 ألف جنيه.

وبعد التخفيض أصبحت السيارة تاليانت الجديدة تقدم بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى و725 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا، لتصبح لأول مرة أرخص من نيسان صني والتي تقدم بأسعار تبدأ من 690 ألف جنيه وتصل إلى 795 ألف جنيه للفئة Super Saloon.

في التقرير الآتي مقارنة تفصيلية بين سيارة رينو المستوردة وسيارة نيسان المجمعة بمصر:

تقدم نيسان صني 2026 بطول 4.425 مم وعرض 1.695 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2.600 مم، وسعة تخزين خلفية تبلغ 490 لترًا، وتعتمد على عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

أما منظومة الحركة فتستند إلى محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي يولد قوة 108 أحصنة، متصل إما بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات أو يدوي من خمس سرعات.

وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تضم صني تجهيزات أمان تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، وتوزيعًا إلكترونيًا لقوة الفرامل، بالإضافة إلى حساسات للركن بالخلف مدعمة بكاميرا.

في المقابل، تأتي رينو تالينت 2026 بطول 4.396 مم، بينما يصل عرضها إلى 1.848 مم، وارتفاعها إلى 1.501 مم، مع قاعدة عجلات 2.649 مم. وتعتمد تالينت على محرك تربو بسعة 1.0 لتر ينتج قوة قدرها 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

وتتميز تاليانت بمنظومة أمان موسعة تشمل أربع وسائد هوائية، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مانع انغلاق الفرامل، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، إلى جانب نظام المساعدة على المرتفعات، وحساسات للركن في الأمام والخلف، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وعلى مستوى التجهيزات، تحصل رينو تالينت على مجموعة موسعة من عناصر الراحة والتكنولوجيا، حيث تزود بإضاءة نهارية تعمل بتقنية LED مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح من خلال "كارت رينو الذكي"، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ومثبت للسرعة، وحساسات ضوء ومطر.

كما تتميز تالينت بعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، وشاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، وشاشة لمسية بقياس 8 بوصات مع دعم نظامي تشغيل الهواتف الذكية.

