طرح كيا EV3 الكهربائية رسميًا لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

تغطية - محمود أمين:

أطلقت الشركة المصرية العالمية EIM للتجارة والتوكيلات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "كيا" KIA التجارية في مصر، السيارة EV3 الكهربائية موديل 2026 رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، تقدم السيارة الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 1.350.000 جنيه للفئة Air القياسية، و1.750.000 جنيه للفئة Earth الثانية، و2.000.000 جنيه للفئة GT Line الأعلى تجهيزًا.

تأتي كيا EV3 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV بخيارين من البطاريات، الأولEV3 Standard ببطارية سعة 58.3 KW ساعة، بقوة 201 حصان و283 نيوتن متر، وسرعتها القصوى 170 كم/س. ومدى سير 512 كم.

الخيار الثاني EV3 Long Range يأتي مع بطارية سعة 81.4 KW ساعة، بقوة 201 حصان و283 نيوتن متر، وسرعة قصوى 170 كم/س. ومدى سير يصل إلى 711 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

يبلغ طول هيكل السيارة 4.300 ملم، وعرضها الإجمالي 1.850 ملم، والارتفاع 1.560 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.680 ملم. ما يوفر مساحة جيدة للركاب ويجعلها مناسبة للاستخدام اليومي مع الحفاظ على الطابع العملي للسيارات الكهربائية المدمجة.

تمتلك EV3 منظومة أمان وحزمة موسعة لمساعدة السائق، أبرزها الفرملة التلقائية، المساعدة في الحفاظ على المسار، مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

كما تأتي السيارة مزودة بنظام تثبيت سرعة متكيف وكاميرات محيطية 360 درجة لدعم القيادة الآمنة في مختلف الظروف.

أما وسائل الترفيه فتضم نظام عرض بانورامي يجمع بين شاشة عدادات رقمية وشاشة لمس بقياس 12.3 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

وتوفر EV3 نظام ملاحة محدث، وشحنًا لاسلكيًا للهواتف، إضافة إلى منافذ USB-C ونظام صوتي محسن يلبي متطلبات الاستخدام الحديث.