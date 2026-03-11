

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" وقيام أحدهم بمحاولة تسلق شرفة أحد المنازل بمحافظة أسيوط بقصد السرقة، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً بين أهالي مركز القوصية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن وقت تداول الفيديو، وبإجراء التحريات اللازمة تم استدعاء مالك المنزل المقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، والذي قرر بقيام 3 أشخاص مجهولين بمحاولة سرقة مسكنه، إلا أنهم لاذوا بالفرار بمجرد استشعار قاطني المنزل بوجودهم، دون التمكن من سرقة أية مقتنيات.

لصوص الشرفات

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو، والقبض على مستقليها وهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حيث تبين أن هؤلاء هم لصوص الشرفات المتورطون في الواقعة والمقيمون بذات الدائرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب محاولة السرقة الفاشلة لذات الغرض.

جرى التحفظ على المركبة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

