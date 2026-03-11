إعلان

كشف ملابسات فيديو "حرامي المواسير" بأسيوط

كتب : علاء عمران

01:34 م 11/03/2026 تعديل في 01:39 م

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" وقيام أحدهم بمحاولة تسلق شرفة أحد المنازل بمحافظة أسيوط بقصد السرقة، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً بين أهالي مركز القوصية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن وقت تداول الفيديو، وبإجراء التحريات اللازمة تم استدعاء مالك المنزل المقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، والذي قرر بقيام 3 أشخاص مجهولين بمحاولة سرقة مسكنه، إلا أنهم لاذوا بالفرار بمجرد استشعار قاطني المنزل بوجودهم، دون التمكن من سرقة أية مقتنيات.

لصوص الشرفات

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو، والقبض على مستقليها وهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حيث تبين أن هؤلاء هم لصوص الشرفات المتورطون في الواقعة والمقيمون بذات الدائرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب محاولة السرقة الفاشلة لذات الغرض.

جرى التحفظ على المركبة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرامي المواسير أسيوط وزارة الداخلية عصابة التروسيكل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
دراما و تليفزيون

من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
أردوغان يحذّر: العالم سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
شئون عربية و دولية

أردوغان يحذّر: العالم سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
قوية بديني| لازم أختم القرآن كذا مرة عشان ربنا يحبني؟
فيديوهات رمضان

قوية بديني| لازم أختم القرآن كذا مرة عشان ربنا يحبني؟
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها