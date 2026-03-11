ارتفعت أسعار الزيت، والدواجن، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.45 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.7 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.03 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.5 جنيه، بزيادة 63 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.96 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27 جنيهًا، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.48 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.58 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.95 جنيه، بزيادة 1.27 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 406.52 جنيه، بزيادة 6.5 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 122.37جنيه، بزيادة 1.21 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.76 جنيهًا، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.78 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.92 جنيه، بزيادة 5.64 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.24 جنيه، بزيادة 3.02 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.72 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 100.34 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.