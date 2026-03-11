إعلان

إفطار رمضاني بجامعة عين شمس بحضور مستشار الرئيس ونائب رئيس الوزراء

كتب : عمر صبري

01:23 م 11/03/2026

جامعة عين شمس

نظمت جامعة عين شمس حفل إفطارها السنوي في رحاب قصر الزعفران، حيث استقبل الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، كوكبة من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة الذين شاركوا أسرة الجامعة هذا التقليد الرمضاني السنوي.

وشهد الحفل حضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات، وأمناء المجالس، وقيادات وزارة التعليم العالي، وقيادات جامعة عين شمس، وأعضاء مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الدين ونخبة من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين.

وخلال الحفل، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذا الإفطار يأتي في إطار تقليد سنوي تحرص الجامعات على تنظيمه بما يسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيد أواصر المودة وروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا المرتبطة بتطوير العملية التعليمية وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة.

كما أشاد الوزير بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات، مؤكدًا أنهم يمثلون الدعامة الأساسية لمنظومة التعليم العالي، ويضطلعون بدور محوري في دعم جهود التطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

ومن جانبه، رحّب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم الجامعة لحفل الإفطار السنوي يجسد تقليدًا راسخًا يعكس روح الانتماء والتواصل بين أسرة الجامعة وشركائها من قيادات الدولة ورموزها.

وأضاف أن تشريف هذه النخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة في رحاب جامعة عين شمس وقصر الزعفران يعكس المكانة العلمية والوطنية المرموقة التي تحظى بها الجامعة، ويؤكد دورها الرائد كمؤسسة أكاديمية تسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

جامعة عين شمس إفطار مستشار الرئيس نائب رئيس الوزراء

