سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

01:44 م 11/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 11-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4966 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6385 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7450 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8514 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 59600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264785 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 425700 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 5184 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

