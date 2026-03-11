إعلان

الكويت تعلن إطلاق أولى الرحلات من مطار "القيصومة" إلى القاهرة

كتب : مصطفى الشاعر

01:30 م 11/03/2026 تعديل في 01:32 م

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية، عن إقلاع أولى رحلاتها الجوية من مطار "القيصومة" في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، متوجهة إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتسهيل السفر الآمن للمسافرين وضمان استمرارية الحركة الجوية في ظل الظروف التشغيلية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

صورة 1

جسر بري جوي من الكويت

شهدت الرحلة الأولى مغادرة 145 مسافرا، تم نقلهم بريا من الكويت إلى مطار القيصومة عبر موكب يضم أربع حافلات مجهزة، قبل صعودهم إلى الطائرة المتجهة للقاهرة، حسبما أفادت جريدة "الأنباء" الكويتية.

صورة 2

وتأتي هذه الجهود لتعويض التوقف المؤقت لعمليات الطيران من مطار الكويت الدولي لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث تعمل الشركة أيضا على تأمين رحلات العودة من القاهرة إلى الكويت عبر المسار ذاته.

توسعات مرتقبة وشبكة وجهات جديدة

كشفت "طيران الجزيرة" عن خطط طموحة لزيادة عدد الرحلات تدريجيا من مطار القيصومة، لتشمل وجهات إضافية في مصر والأردن. كما تعتزم الشركة توسيع شبكتها خلال الفترة المقبلة لتشمل رحلات إلى تركيا والهند، بالإضافة إلى مدن أخرى داخل السعودية، تلبيةً لاحتياجات المسافرين وضمانا لربطهم بوجهاتهم الدولية.

صورة 3

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

صورة 4

الكويت مطار القيصومة السعودية مصر قطاع السياحة في مصر الحرب في إيران هجمات على الخليج إيران وأمريكا

