نصح رضا بهلوي، ابن شاه إيران الأخير المنفي، أنصاره في إيران بالبقاء في منازلهم وعدم المشاركة في الاحتجاجات في الوقت الحالي.

وقال بهلوي: "من أجل سلامتك الشخصية، اترك الشوارع وابقَ في منزلك"،

وفي نداء له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طلب بهلوي من متابعيه التعبير عن موقفهم بطرق أخرى، مثل الهتاف في الليل.

وكان بهلوي قد دعم الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها إيران في يناير.

ويُذكر أن والده، محمد رضا بهلوي، أُطيح به كشاه في الثورة الإيرانية عام 1979 التي أسست الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق، حذر قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، المواطنين من مغبة التظاهر والمطالبة بتغيير النظام في إيران، وذلك بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإيرانيين بالانتفاض ضد القيادة الإيرانية.

وقال أحمد رضا رادان، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "أي شخص يخرج إلى الشوارع بناء على طلب العدو، لن نعتبره محتجاً، بل سنراه عدواً وسنتعامل معه على هذا الأساس". وأضاف أن "جميع قواتنا على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد".