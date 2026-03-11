إعلان

رضا بهلوي يطالب الإيرانيين بالبقاء في منازلهم وعدم التظاهر

كتب : وكالات

01:09 م 11/03/2026

رضا بهلوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نصح رضا بهلوي، ابن شاه إيران الأخير المنفي، أنصاره في إيران بالبقاء في منازلهم وعدم المشاركة في الاحتجاجات في الوقت الحالي.

وقال بهلوي: "من أجل سلامتك الشخصية، اترك الشوارع وابقَ في منزلك"،

وفي نداء له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طلب بهلوي من متابعيه التعبير عن موقفهم بطرق أخرى، مثل الهتاف في الليل.

وكان بهلوي قد دعم الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها إيران في يناير.

ويُذكر أن والده، محمد رضا بهلوي، أُطيح به كشاه في الثورة الإيرانية عام 1979 التي أسست الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق، حذر قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، المواطنين من مغبة التظاهر والمطالبة بتغيير النظام في إيران، وذلك بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإيرانيين بالانتفاض ضد القيادة الإيرانية.

وقال أحمد رضا رادان، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "أي شخص يخرج إلى الشوارع بناء على طلب العدو، لن نعتبره محتجاً، بل سنراه عدواً وسنتعامل معه على هذا الأساس". وأضاف أن "جميع قواتنا على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج مظاهرات إيران رضا بهلوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
أخبار وتقارير

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
لمرضى ضغط الدم.. احذر تناول هذا النوع من الخبز
سفرة رمضان

لمرضى ضغط الدم.. احذر تناول هذا النوع من الخبز

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
دراما و تليفزيون

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها