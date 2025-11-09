أسعار ومواصفات أرخص سيارة زيرو تقدمها "زيكر" في مصر

طرح أول سيارة كهربائية من النصر للسيارات في مصر.. ماذا نعرف عنها؟

تقدم المجموعة المصرية العالمية EIM للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة زيكر الكهربائية بمصر، السيارة ZEEKR X الكهربائية الجديدة كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم زيكر X الكروس أوفر الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون 699 ألف جنيه للفئة Long Range التي تعمل بنظام دفع خلفي، والفئة Performance رباعية الدفع تباع بمليون 849 ألف جنيه.

تتوفر ZEEKR X بنظام دفع خلفي مع محرك واحد أو نظام دفع رباعي مزدوج المحرك. النسخة ذات الدفع الرباعي تأتي بمحركين كهربائيين، وتنتج قوة تصل إلى 442 حصانًا مع عزم دوران 543 نيوتن متر، ما يمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية.

أما النسخة ذات الدفع الخلفي، فهي تأتي بمحرك واحد بقوة 272 حصانًا، ويصل مدى السيارة إلى 560 كم وفقًا لاختبارات CLTC، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.8 ثانية.

زودت السيارة ببطارية بسعة 66 كيلووات في الساعة من شركة CATL، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 512 كم CLTC.

تتضمن ZEEKR X مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب. حيث تأتي السيارة مزودة بسبع وسائد هوائية، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية قابلة للتكيف مع وضعية الجالس لضمان حماية شاملة للركاب، بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية تمتد لتغطي المساحات الداخلية بشكل كامل.

أيضًا، تحتوي السيارة على أنظمة مساعدة القيادة الحديثة مثل، نظام إنذار ضد السرقة، أنظمة مساعدة السائق، المساعدة في التعرف على إشارات المرور، مساعد ركن السيارة الأمامي والخلفي، تنبيه حركة المرور الخلفية.

