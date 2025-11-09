طرح أول سيارة كهربائية من النصر للسيارات في مصر.. ماذا نعرف عنها؟

قائمة بأسعار السيارات الكهربائية الجديدة في مصر.. أقل من 870 ألف جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA في دورته السادسة، الذي يُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، بحضور وزير النقل، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتفقد مدبولي خلال جولته أول سيارة كهربائية تم تجميعها محليًا لأول مرة بشركة النصر للسيارات بنسبة مكون محلي بلغت 30٪، فيما لم تتناول الجولة أي تفاصيل عن نوع أو مواصفات السيارة التي تظهر لأول مرة.

وبالبحث عن السيارة الكهربائية المجمعة لأول مرة بمصر من قبل شركة النصر للسيارات، اتضح أن السيارة من نوع دونج فينج ماج والتي تم الكشف عنها لأول مرة مطلع شهر أغسطس الماضي من قبل تحالف شركة SN أوتوموتيف والنصر للسيارات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة:

تعتمد دونج فينج ماج الكهربائية بهيكل بطول 4.65 متر، وعرض 1.90 متر، وارتفاع 1.63 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.77 متر، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي نحو 360 لترًا، وعجلات رياضية مقاس 19 بوصة.

تعتمد Dongfeng MAGE EV على محرك كهربائي ينتج قوة 160 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن.متر، لتتيح تسارعًا من وضع الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.7 ثانية. وتتوفر السيارة ببطارية بسعة 50.82 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

تأتي دونج فينج ماج الكهربائية بمنظومة أمان كبيرة ومتطورة أبرزها 2 وسائد هوائية أمامية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرملة الإلكتروني EBD، ونظام تعزيز الفرملة BA، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوقف الإلكتروني EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ووظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات والنزول منها.

تم تجهيز مقصورة Dongfeng MAGE EV بعدد من التقنيات الذكية، تشمل نظام دخول بدون مفتاح للباب الخاص بالسائق، وشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاشة مركزية عالية الوضوح بقياس 10.4 بوصة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

ولم يتم الكشف عن أسعار ماج الكهربائية الجديدة خلال حفل تقديم السيارات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة.

