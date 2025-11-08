للمقبلين على الشراء.. 4 سيارات زيرو 2026 بمصر لا تتجاوز 700 ألف جنيه

بقوة تتجاوز 1200 حصان.. هل نرى أسرع سيارة كهربائية صينية في مصر قريبًا؟

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات الجديدة التي تباع بأسعار لا تتجاوز 700 ألف جنيه، وذلك مع انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بصورة لافته خلال الأونة الأخيرة.

ويضم التقرير التالي أسعار ومواصفات السيارات الجديدة في مصر والتي لا تتجاوز أسعارها 700 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

وفي السطور التالية نستعرض السيارات الجديدة التي تباع بأقل من 700 ألف جنيه:

بروتون ساجا

تقدم بروتون ساجا 2026 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 670.000 جنيه.

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيري أريزو 5

الفئة الأولى من شيري أريزو 5 موديل 2026 أقل من 700 ألف جنيه وسعرها الرسمي 675 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

نيسان صني

الفئة الأولى من نيسان صني موديل 2026 أقل من 700 ألف جنيه وسعرها الرسمي 690.000 جنيه.

تعتمد سيارة نيسان الأرخص في مصر على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

رينو تاليانت

الفئة الأولى من رينو تاليانت 2026 أقل من 700 ألف جنيه وسعرها الرسمي 699.000 جنيه للفئة القياسية.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

