ينتج 2.5 مليون قطعة سنويًا.. 10 معلومات عن مصنع فلاتر المنصور الجديد

رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور للفلاتر بالعاشر من

افتتحت مجموعة المنصور للسيارات، الخميس، مصنع فلاتر السيارات الجديد في مدينة العاشر من رمضان.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

ويعد مصنع الفلاتر الجديد من أبرز المشروعات الصناعية الحديثة في قطاع مكونات السيارات، ويأتي ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات،

في التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن مصنع فلاتر المنصور الجديد:

- يقع مصنع المنصور الجديد بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 21 ألف متر مربع ضمن منطقة صناعية متكاملة تخدم قطاع السيارات.

- تصل الاستثمارات الإجمالية للمشروع إلى أكثر من نصف مليار جنيه مصري، أي ما يعادل (11 مليون دولار).

- الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 15 مليون فلتر سنوياً لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية.

- خطط لتصدير نحو 35% من الإنتاج بحلول عام 2027 إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

- يضم المصنع معمل اختبار جودة متطور يتيح مراقبة معايير الأداء وضمان الكفاءة التنافسية للفلاتر المنتجة.

- يهدف المصنع إلى زيادة نسبة المكوّن المحلي في صناعة مكونات السيارات وتقليل الواردات.

- ينتج المصنع نحو 2.5 مليون قطعة في المرحلة الأولى من التشغيل، مع خطة للوصول إلى الطاقة القصوى بحلول عام 2027.

- تم تنفيذ المشروع وفق معايير الاستدامة البيئية، مع أنظمة متقدمة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

- يعد مصنع منصور الجديد نموذجًا لتكامل دور القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ استراتيجية "صنع في مصر" والتحول من الاستيراد إلى التصنيع فالتصدير.

- يوفر المشروع مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية.

