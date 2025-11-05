تخفيض يتجاوز نصف مليون جنيه بأسعار هيونداي أيونيك 5 الكهربائية في مصر

جلوبال أوتو: أعين الدولة على إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا خلال سنوات قليلة

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن تخفيض أسعار IONIQ 5N الكهربائية الجديدة بقيمة 600 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية تتوفر هيونداي IONIQ 5N الجديدة بـ4 فئات، وتبدأ أسعارها حاليًا من 2,150,000 جنيه بدلًا من 2,750,000 جنيه، أما الفئة الثانية سعرها 2,550,000 جنيه بدلًا من 3,150,000 جنيه.

أما الفئة الثالثة أصبح سعرها الرسمي 2,750,000 جنيه بدلًا من 3,350,000 جنيه، فيما تراجع سعر فئة الأداء الرياضي IONIQ 5 N BOOST AWD إلى 3,250,000 جنيه بعد أن كانت تباع بـ3,750,000 جنيه.

الأبعاد الخارجية لهيونداي IONIQ 5N

تتميز السيارة بمواصفات خارجية تجمع بين الأناقة والطابع الرياضي، حيث تأتي مزودة بـ جنوط سبور مقاس "21، بالإضافة إلى مجموعة طوارئ إطارات مؤقتة لضمان السلامة في مختلف الظروف.

كما تتميز بتصميم عصري يشمل أكرة خارجية مخفية تعزز من انسيابية الشكل الخارجي، إلى جانب حلية سوداء خارجية تضفي لمسة من التميز والجاذبية.

القدرة والأداء لهيونداي IONIQ 5N

تتميز السيارة بمحرك من نوع PMSM والذي ويقدم أداءً استثنائيًا من خلال المحركين الأمامي والخلفي. تبلغ أقصى قوة للمحرك الأمامي (KW) نحو 166/175 (N Grin Boost)، بينما تصل أقصى قوة للمحرك الخلفي (KW) إلى 282/303 (N Grin Boost)، لتبلغ القوة الإجمالية (KW) نحو 448/478 (N Grin Boost). وبقوة حصانيه مجمعة (HP) حوالي 600.7/640.9 (N Grin Boost).

تقدم هيونداي IONIQ 5N ببطارية "Lithium Ion" بسعة 84 كيلوواط في الساعة، ما يوفر أداءً مميزًا ومدى قيادة طويل. ويتميز نظام الشحن بمرونة عالية، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة باستخدام شاحن سريع بقوة 350 كيلوواط، أو خلال 7 ساعات و35 دقيقة باستخدام شاحن بطيء بقوة 10.5 كيلوواط، بما يتناسب مع مختلف أنماط الاستخدام اليومية.

أنظمة الأمان في هيونداي IONIQ 5N

تتميز سيارة IONIQ 5N بمواصفات الأمان العالية، حيث حصلت على تقييم خمس نجوم من USA - NHTSA، وتصنيف TSP+ من USA - IIHS، بالإضافة إلى تقييم خمس نجوم من EU - EURO NCAP كما حققت أعلى تصنيف في KNCAP، مما يعكس التزامها بأعلى معايير السلامة العالمية.

كما تأتي سيارة IONIQ 5N بأنظمة حديثة للسلامة لضمان تجربة قيادة آمنة ومتطورة، تتميز بتقنيات متقدمة مثل المحافظة على الحارة المرورية والمحافظة على القيادة في المسار.

كما توفر السيارة خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ التي تعمل على تجنب الاصطدامات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز رؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية ونظام تحذير النقطة العمياء.

التجهيزات الداخلية في هيونداي IONIQ 5N

تجمع السيارة بين الفخامة والعملية، حيث تتميز بمقاعد ألكانتارا وأكر داخلية بطلاء معدني أنيق، إلى جانب شماسات أمامية مزودة بمرآة وإضاءة، مع خاصية الامتداد لزيادة الراحة أثناء القيادة. كما تتضمن شبكة تثبيت بصندوق الأمتعة لتأمين الأغراض أثناء التنقل، إلى جانب نظام التحكم في مقاومة الشحن من المقود، مما يعزز من سهولة التحكم وأداء القيادة.

وسائل الراحة والترفيه في هيونداي IONIQ 5N

وفيما يخص وسائل الراحة، تتميز السيارة بمواصفات متقدمة تعزز الراحة والأمان أثناء القيادة، حيث تأتي مجهزة بـ شاشة عرض فى نطاق الرؤية.

يتوفر كذلك زجاج أمامي كاتم للصوت لتقليل الضوضاء الخارجية وتعزيز تجربة قيادة هادئة؛ فضلًا عن نظام الصوت Bose الذي يوفر جودة صوت استثنائية لمنح الركاب تجربة استماع ممتعة.

اقرأ أيضًا:

10 معلومات عن مصنع "ماك" الأضخم لصناعة السيارات في مصر

20 ألف جنيه تخفيض بأسعار شيفرولية أوبترا 2026 في مصر

المجمعة المصرية: "نيسان صني" السيارة العائلية الأكثر ترخيصًا بمصر في أكتوبر