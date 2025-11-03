10 صور تكشف عن أبرز السيارات في معرض اليابان الدولي للسيارات

ثورة في شكل "تويوتا كورولا" بعد الكشف عن النسخة الأحدث.. هذا موعد طرحها

تصدرت نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة، قائمة سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور في أنحاء الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبلغ إجمالي وحدات "نيسان صني" التي صدر لها تراخيص ووثائق تأمينية بحسب المعلن من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات خلال الشهر الماضي 2.097 وحدة.

وتقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة صني موديل 2026 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات.

تبدأ أسعار نيسان صني من 645.000 جنيه للنسخة المزودة بناقل حركة يدوي؛ وتباع الفئة الأولى أوتوماتيك بـ695.000 جنيه، والفئة الثانية بـ745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بـ795.000 جنيه

يبلغ طول نيسان صني 2026 الإجمالي 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان الأرخص في مصر على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا خلفية.

اقرأ أيضًا:

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة