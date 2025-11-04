10 معلومات عن مصنع "ماك" الأضخم لصناعة السيارات في مصر

ثورة في شكل "تويوتا كورولا" بعد الكشف عن النسخة الأحدث.. هذا موعد طرحها

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة وضع حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل، في خطوة تمثل واحدة من أكبر استثمارات التصنيع المحلي في قطاع السيارات خلال السنوات الأخيرة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيه.

نستعرض فيما يلي أبرز 10 معلومات عن المصنع الجديد:

-الموقع: المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة.

-الاستثمارات: نحو ٧.٥ مليار جنيه مصري.

-المساحة: تمتد على ٥٥ ألف متر مربع.

الهدف: تصنيع السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء ضمن خطة الدولة للتحول نحو النقل الأخضر، مع التركيز في المقام الأول على السياارت الصيقة للبيئة.

الطاقة الإنتاجية المستهدفة: ٥٠ ألف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى.

كامل الطاقة الإنتاجية المستهدفة بعد خمس سنوات: ترتفع إلى 100 ألف سيارة سنويًا.

موعد الانتهاء من أعمال البناء: سبتمبر 2026.

بداية التشغيل والإنتاج الفعلي: ديسمبر 2026.

التوجه الصناعي: الاعتماد على خطوط إنتاج مرنة قابلة للتوسع، تعتمد أحدث التقنيات في تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، من جميع الفئات سيدان و SUV و فان.

