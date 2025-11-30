في نوفمبر.. تراجع أسعار 18 سيارة جديدة بمصر حتى 600 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرفة على مزادات مهمل ومصادر الجمارك والمصالح الحكومية، تنويهًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" لتصحيح قيمة التأمين الواجب سداده لدخول مزاد سيارات جمارك بورسعيد ودمياط المقبل.

وأوضحت الهيئة أن المزاد سيعقد يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر المقبل، لبيع لوطات من السيارات الملاكي التابعة لمهمل ومتروك ومصادرات جمارك مرفأي بورسعيد ودمياط البحريين.

وكانت الهيئة قد أعلنت في بيان صادر يوم 24 نوفمبر الجاري تفاصيل المزاد وأنواع السيارات المطروحة، مشيرة إلى أن قيمة التأمين المؤقت تبلغ 10 آلاف جنيه، قبل أن تعود وتصحح المبلغ في تنويه لاحق ليصبح 50 ألف جنيه.

ويضم المزاد مجموعة من سيارات الملاكي، من بينها:

هيونداي أفانتي (موديلات 2005 – 2007 – 2008 – 2009)، كيا سول 2014، كيا فورتي 2013، وشيفرولية تراكس 2013.

وأكدت لجنة الإشراف أن جميع السيارات بموديلات وطرازات مختلفة وقابلة للترخيص، على أن يتم البيع وفقًا للشروط الواردة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط بقيمة 400 جنيه من مقر الهيئة بأبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس (برج 2)، مع العلم أن قيمتها غير مستردة في حال عدم الفوز بأي من المعروضات.

