قدمت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، السيارة هافال H6 الهجين موديل 2026 الجديدة في مصر بتخفيض قيمته 100 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تتوفر هافال H6 الهجينة موديل 2026 في السوق المصري بفئة تجهيزات واحدة فقط، سعرها الرسمي مليون و 490 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هافال H6 الهجينة بمصر:

محرك هافال H6

يعمل الطراز بمنظومة هجينة تعتمد على محرك سعة 1.5 لتر بقوة تبلغ 113 كيلو واط عند نطاق دوران يتراوح بين 5000 و5600 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى يصل إلى 233 نيوتن متر. ويتم نقل القوة عبر ناقل حركة مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

تجهيزات أمان هافال H6

وتقدم السيارة بتجهيزات أمان، تشمل 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة ABS وEBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات HHC/HDC. وتضم منظومة الأمان مجموعة من التقنيات المساعدة التي تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الحفاظ على المسار، والركن الذاتي، ونظام الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

التجهيزات الداخلية

أما من الداخل، تأتي السيارة بتجهيزات تعتمد على شاشة عدادات رقمية مقاس عشر بوصات وربع، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة مع إمكانية التحكم الكهربائي، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، وإضاءة أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، وإضاءة داخلية خافتة متعددة الألوان. كما تم تجهيز المقصورة بشاحن لاسلكي للهاتف.

منظومة الترفيه في هافال H6

وتشمل منظومة الترفيه شاشة مركزية مقاس اثنتي عشرة بوصة وثلاثة أعشار، تدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفير ثماني سماعات، ونظام تشغيل متكامل يشمل وظائف الاتصال والقوائم التفاعلية. كما تأتي السيارة بوسائل راحة تشمل مثبت سرعة ذكي، وزجاجًا خلفيًا داكنًا، وميزة الفتح والغلق الذكي للباب الخلفي.

