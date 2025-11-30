جيب تطلق الجيل الثالث من Compass لمنافسة هذه السيارات.. صور وتفاصيل

شهد شهر نوفمبر الجاري تراجع أسعار عدد كبير من السيارات الجديدة من قبل وكلائها المحليين بالسوق المصري، وذلك بنسب كبيرة وصلت 600 ألف جنيه على أكثر من 15 سيارة جديدة بمصر.

تنوعت السيارات التي انخفضت أسعارها بين طرازات تنتمي لفئة الكروس أوفر وSUV عائلية رياضية متعددة الاستخدامات والسيدان، بينها طرز كهربائية وبنزين وهايبرد، وتبدأ الأسعار في قائمة السيارات المخفضة من 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي تراجعت أسعارها:

فيات 500X

طرحت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "فيات" FIAT التجارية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة 500X الجديدة بتخفيض 185 ألف جنيه مقارنة بآخر تسعير معلن للموديل السابق.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم 500X الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه، وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

هافال جوليون برو

أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن تراجع أسعار السيارة هافال جوليون برو بالسوق المصري بقيمة 140 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هافال Jolion Pro بعد تراجعها بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و199 ألف جنيه، بدلاً من مليون و340 ألف سابقًا.

هافال جوليون

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هافال" Haval التجارية في مصر، تخفيض بأسعار Jolion فيس ليفت موديل 2025 بقيمة 26 ألف جنيه في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هافال Jolion FL موديل 2026 في السوق المصري بـ4 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و40 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية بسعر مليون و110 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و190 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و240 ألف جنيه.

هيونداي أيونيك 6

كشفت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن أحدث أسعار هيونداي أيونيك 6 الكهربائية موديل 2025 في السوق المصري خلال شهر توفمبر الجاري.

وتراجعت أسعار Ioniq 6 التي تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية بقيمة 600 ألف جنيه؛ والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 2,100,000 جنيه بدلًا من 2,700,000 جنيه.

الفئة الثانية: 2,350,000 جنيه بدلًا من 2,950,000 جنيه.

الفئة الثالثة: 2,550,000 جنيه بدلًا من 3,150,000 جنيه.

هيونداي Santa fe

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة "سانتا في" Santa Fe الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بقيمة 250 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

وفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، أصبحت أسعار هيونداي سانتا في تتوفر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 2 مليون و900 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و150 ألف جنيه للفئة الأولي إكسكيوتيف، أما الفئة الثانية كاليجرافي 3 مليون و400 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و650 ألف جنيه.

هيونداي أيونيك 5

خفضت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، أسعار IONIQ 5N الكهربائية الجديدة بقيمة 600 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية تتوفر هيونداي IONIQ 5N الجديدة بـ4 فئات، وتبدأ أسعارها حاليًا من 2,150,000 جنيه بدلًا من 2,750,000 جنيه، أما الفئة الثانية سعرها 2,550,000 جنيه بدلًا من 3,150,000 جنيه.

ستروين C4X

تقدم ستروين C4X الجديدة بفئتين هما فييل وشاين. حيث تم تخفيض سعر الفئة الأولى 90 ألف جنيه ليصبح 1.199.000 جنيه، بينما انخفض سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً قيمة 100 ألف جنيه ليصبح 1.349.000 جنيه.

تويوتا كورولا

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة التجارية في السوق المحلي، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات الشركة اليابانية في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة عن تراجع أسعار السيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية موديل 2026 التي تتوفر بـ6 فئات من التجهيزات بقيمة ثابتة 150.000 جنيه.

ووفقًا للوكيل المحلي أصبحت أسعار كورولا تبدأ من 1.150.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort بـ1.250.000 جنيه، والفئة Smart الثالثة بـ1.350.000 جنيه، والفئة Smart بسقف زجاجي بـ1.450.000 جنيه.

أما الفئة Elegance من كورولا أصبح سعرها الجديد بعد التخفيض 1.500.000 جنيه؛ بينما سعر تويوتا كورولا هايبرد 2.000.000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

طرحت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، موديل 2026 من السيارة "فورتشنر" Fortuner التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراص في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تتوفر تويوتا فورتشنر موديل 2026 خلال شهر نوفمبر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات وهي الفئة Sport رباعية الدفع بسعر رسمي 3.500.000 جنيه مقارنة بـ3.900.000 لموديل 2025.

تويوتا أوربان كروزر

أقرت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، تخفيضًا قيمته 90 ألف جنيه بأسعار السيارة "أوربان كروزر" Urban Cruiser كروس أوفر الخدمية موديل 2026 خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية أصبحت أوربان كروزر الجديدة بعد التخفيض تبدأ من 1.300.000 جنيه للفئة Active القياسية، والفئة Comfort الأعلى تجهيزًا بـ1.400.000 جنيه.

بروتون ساجا

أعلنت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، تخفيض أسعار ساجا 2026 السيدان العائلية بقيمة 20 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم بروتون ساجا 2026 المجمعة محليا في نوفمبر، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 650 ألف جنيه بدلًا من 670 ألف جنيه سابقًا.

شانجان UNI-T

خفضت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، أسعار سيارتها UNI-T كروس أوفر الخدمية موديل 2026 الجديدة حتى 50 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تبدأ أسعار شانجان UNI-T في السوق المصري بعد التخفيضات بسعر رسمي يبدأ من مليون 400 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية.

شانجان CS35-Plus

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة شانجان الصينية في مصر، تراجع أسعار شانجان CS35-Plus الكروس أوفر العائلية موديل 2026 الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تبدأ أسعار شانجان CS35-Plus موديل 2026 في السوق المصري من 950 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 50 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 150 ألف جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

هافال H6 هايبرد

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "هافال" HAVAL التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار H6 HEV هايبرد الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هافال H6 HEV الجديدة موديل 2026 في مصر بعد التخفيض بفئة تجهيزات واحدة تباع بسعر رسمي مليون 490 ألف جنيه

هافال H6

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة Haval H6 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة تتراوح بين 55 إلى 65 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم Haval H6 الجديدة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 299 ألف جنيه للفئة Platinum، والفئة الثانية Ultra سعرها الرسمي مليون 490 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ميتسوبيشي" Mitsubishi اليابانية في مصر، عن عرض كاش باك بقيم تتراوح بين 100 و 150 ألف جنيه على أسعار السيارة إكليبس كروس موديل 2025 خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، فإن سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس بات يبدأ من 1.333.000 جنيه، ذلك شريطة شراء السيارة وسداد كامل سعرها ثم استرداد فارق السعر المقدر بـ150.000 جنيه للفئة الأولى و125 ألف جنيه للفئة الثانية، و100 ألف جنيه للفئات من الثالثة وحتى الخامسة الأعلى تجهيزًا.

جي إيه سي GS4 MAX

أقرت شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية في مصر، تخفيض بأسعار السيارة (GS4 MAX) الجديدة موديل 2025 بقيمة 90 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبحت GAC GS4 MAX الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تباع بسعر رسمي 1.350.000 جنيه بدلًا من 1.440.000 جنيه.

بستيون T55

تقدم شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة بستيون بالسوق المصري، السيارة T55 الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات بتخفيض قدره 136 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأصبحت تباع السيارة بستيون T55 الجديد في مصر بفئة واحدة بسعر رسمي 919,000 بدلًا من 1,055,000 جنيه.

