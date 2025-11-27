تعرف على أسعار جيتور T1 و T2 بعد طرح فئات جديدة لأول مرة بمصر

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور الصينية بالسوق المصري، عن طرح فئات جديدة من جيتور T1 و T2 بطلاء خارجي مطفي تحت اسم "Matt Color" لأول مرة بالسوق المصري.

وتشمل قائمة الطرازات التي أعلنتها «قصراوي جروب» طراز جيتورJETOUR T1 في فئة Luxury بسعر مليون و585 ألف جنيه، بينما تأتي النسخة ذات الطلاء المطفي Matt Color بسعر مليون و635 ألف جنيه.

كما كشف الوكيل المحلي مع طرح الفئات الجديدة من جيتور T1 و T2 للعلامة الصينية بمصر، عن أحدث قائمة سعرية تفصيلية لطرازات العلامة بمصر والتي جاءت تبدأ من مليون و30 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال الموضوع التالي أسعار فئات جيتور T1 و T2 الجديدة بالإضافة إلى أسعار طرازات جيتور التفصيلية بمصر:

جيتور T1

تبدأ أسعار جيتور T1 الجديدة من مليون و585 ألف جنيه لفئة Luxury، أما الفئة الجديدة Matt Color بسعر مليون و635 ألف جنيه.

جيتور T2

تبدأ أسعار جيتور T2 الجديدة من مليون و775 ألف جنيه لفئة Luxury، أما الفئة الجديدة Matt Color بسعر مليون و825 ألف جنيه.

جيتور X70 فيس ليفت

تبدأ أسعار جيتور X70 فيس ليفت من مليون و30 ألف جنيه لفئة Comfort، ومليون و150 ألف جنيه لفئة Luxury.

جيتور X70 Plus

تقدم جيتور X70 Plus المجمعة محليًا بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون و160 ألف جنيه.

جيتور X90 بلس

تقدم جيتور X90 بلس الجديدة بفئة Luxury سعرها الرسمي مليون و520 ألف جنيه.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج الجديدة خلال فبراير بسعر رسمي يبدأ من 1.155.000 جنيه للفئة الأولى، والثانية 1.250.000 جنيه، والأعلى تجهيزًا بـ1.415.000 جنيه.

