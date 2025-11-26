بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر 2026 المجمعة بمصر

خلال ساعات.. انطلاق سيارات أفاتار الكهربائية في مصر رسميًا

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة "فورتشنر" Fortuner موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض خلال شهر نوفمبر الجاري بنسختها رباعية الدفع فقط.

وبحسب آخر قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، تتوفر الفئة Sport رباعية الدفع من تويوتا فورتشنر المجمعة بمصانع الشركة في مصر سعر رسمي 3.500.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها بمصر:

محرك تويوتا Fortuner

تقدم تويوتا فورتشنر 2026 المجمعة محليًا بمحرك يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل.

تعتمد تويوتا فورتشنر على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

أنظمة أمان تويوتا Fortuner

دعمت تويوتا سيارتها فورتشنر بعدد من أنظمة الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبيًا عند المنعطفات أو أثناء المناورة؛ كما تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.

