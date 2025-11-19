ما هي تكنولوجيا e-Power التي تعتمدها نيسان في أحدث سياراتها بمصر؟

بعد طرحها رسميًا.. إم جي G50 بلس تنضم لقائمة أرخص سيارات 7 راكب بمصر

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، خلال الساعات الماضية عن النسخة الأحدث من السيارة نيسان قشقاي Qashqai الـSUV العائلية متعددة الاستخدامات.

وأعلن الوكيل المحلي أن النسخة الجديدة من قشقاي معززة بتكنولوجيا e-Power المتطورة، لتكون بذلك ثاني سيارات نيسان في السوق المصري التي تعتمد هذه التقنية بعد X-Trail.

ما هي تكنولوجيا e-Power ولماذا تعد حلًا وسطًا بين الوقود والكهرباء؟

تعتمد تقنية e-POWER على محرك كهربائي بنسبة 100% يقوم بدفع السيارة بالكامل، لكنها تختلف عن السيارات الكهربائية التقليدية في أنها تستخدم محرك بنزين عالي الكفاءة لتوليد الكهرباء وشحن بطارية الليثيوم أيون خفيفة الوزن، ما يلغي الحاجة إلى الشحن الخارجي.

مم يتكون نظام e-POWER؟

يضم النظام:

-محرك بنزين

-مولد طاقة

-محول كهربائي

-بطارية ليثيوم أيون

-محرك كهربائي رئيسي

يقوم المحرك الكهربائي بتقديم القوة مباشرة للعجلات باستخدام الطاقة الموجودة بالبطارية، بينما يستخدم محرك البنزين لتوليد الكهرباء سواء لشحن البطارية أو لتغذية المحرك الكهربائي عند الحاجة.

ما مميزات تكنولوجيا e-Power؟

وفقًا لبيانات نيسان، يوفر النظام:

تحكمًا فائق السرعة في عمل المحرك الكهربائي بزمن استجابة يبلغ أجزاء من الثانية.

تسارعًا قويًا وسلسًا بفضل عزم الدوران الفوري.

دعم محرك البنزين للبطارية عند الحاجة للقوة الإضافية مثل الاندماج في الطرق السريعة.

إمكانية استخدام دواسة واحدة للتسارع والتباطؤ، حيث يكفي الضغط للتسارع ورفع القدم للتباطؤ، وهو ما يتم بسرعة تفوق المحركات التقليدية بثلاثة أضعاف.

أسعار سيارات نيسان التي تعمل بتقنية e-Power في مصر

نيسان X-Trail

تتوفر موديل 2025 خلال شهر نوفمبر الجاري بثلاث فئات من التجهيزات تبدأ من 1.999.990 جنيه، والفئة الثانية سعرها 2.079.990 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها 2.299.990 جنيه.

تقدم النسخة الأقوى بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقدرة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعتمد منظومة الدفع على بطارية صغيرة سعتها 1.73 كيلووات/ساعة تُشحن عبر محرك البنزين، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر/100 كم.

نيسان Qashqai

تقدم بالسوق المصري بسعر رسمي 1.884.000 جنيه.

تعادل قدرتها 200 حصان بزيادة 14 حصانًا عن الجيل السابق، مع عزم أقصى 300 نيوتن متر، ما يمنحها تسارعًا أفضل واستجابة أسرع لدواسة الوقود.

فيديو توضيحي ليكفية عمل تكنولوجيا e-Power

