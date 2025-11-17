بفارق 49 ألف جنيه.. أيهما تشتري بروتون ساجا أم رينو تاليانت

بعد الكشف عن موعد إطلاق العلامة رسميًا..هل تصل أفاتر 11 مصر؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، تخفيض أسعار ساجا 2026 السيدان العائلية بقيمة 20 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

انخفضت أسعار بروتون ساجا السيدان الصغيرة موديل 2026 بقيمة 20 ألف جنيه خلال نوفمبر الجاري، لتصبح بذلك أرخص سيارة أتوماتيك زيرو في مصر ويصبح أقرب منافسيها تاليانت التي تبعد عنها بفارق سعري 49 ألف جنيه.

ومع تراجع أسعار ساجا تدخل السيارة الماليزية في منافسة مباشرة ضد رينو تاليانت الجديدة بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الفوارق التفصيلية بينهما:

محرك وأداء بروتون ساجا و رينو تاليانت

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تأتي رینو تالیانت الجديدة بمحرك تربو سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

مساحات وأبعاد بروتون ساجا ورينو تاليانت

يبلغ الطول الكلي لبرتون ساجا 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

بينما تأتي تالیانت بأبعاد تتميز بالرحابة، حیث تأتي بطول 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم يتخطى إرتفاع رينو ميجان بحوالي 60 مم، وخلوص أرضي 161 مم وقاعدة عجلات 2649 مم بفارق 62 مم فقط عن رينو ميجان.

تجهيزات السلامة والأمان لبروتون ساجا ورينو تاليانت

تقدم ساجا 2025 بباقة من التجهيزات الجديدة أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

الأمان ھو من أھم أولویات علامة رینو، لذلك تتوفر السیارة رينو تالیانت في مصر بالعدید من المواصفات وتجھیزات الأمان، والتي تشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع إنغلاق الفراملABS ، برنامج توزیع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامیة وخلفیة، مع نظام تحذیرعند إنخفاض ضغط الإطارات.

كماليات وتجهيزات بروتون ساجا ورينو تاليانت

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر، ومشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

تأتي تالیانت بإضاءة نھاریة من الـLED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامیة وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقیاس 4.2 بوصة، شاشة بقیاس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

أسعار وفئات بروتون ساجا ورينو تاليانت

تتوفر ساجا الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

تأتي سيارة رينو الجديدة بفئتین من التجھیزات بسعر رسمي يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 799 ألف جنيه.