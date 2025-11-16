في أسبوعين.. انخفاض أسعار 15 سيارة جديدة حتى 600 ألف جنيه

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق أيقونتها Hilux البيك آب الجديدة، التي ستتوفر لأول مرة بنسخة كهربائية بالكامل إلى جانب النسخة الهجينة، على أن تطرح نسخة بخلايا وقود هيدروجينية بحلول عام 2028.

وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة الكهربائية Hilux BEV تأتي مزودة ببطارية ليثيوم أيون بسعة 59.2 كيلووات ساعة، وتوفر مدى سير يبلغ نحو 240 كلم.

ويعتمد نظام الدفع الرباعي الدائم على محوري e-Axle أمامي وخلفي، بعزم دوران 205 نيوتن متر في الأمام و269 نيوتن متر في الخلف. وتبلغ الحمولة القصوى 715 كجم، فيما تصل قدرة السحب إلى 1600 كجم.

وقد جهزت تويوتا سيارتها بنظام Multi-Terrain Select ، الذي يكيّف أداء السيارة مع طبيعة التضاريس من خلال التحكم في العزم والفرامل.

وتأتي جميع الطرازات الجديدة بكابينة مزدوجة فقط، وتضم شاشة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة وشاشة وسطية لمسية بنفس الحجم، مع ترتيب مركزي لعناصر التحكم بأنظمة الدفع الرباعي والقيادة على الطرق الوعرة.