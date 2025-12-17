أمطار ورياح وشبورة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب – محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 22 ديسمبر 2025، وذلك على جميع أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية من الساعة (3 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

طقس الأربعاء:

يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية من (3 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، قد تكون غزيرة أحيانًا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس من الخميس إلى الاثنين:

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.