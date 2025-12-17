إعلان

حريق شب داخل منزلها و"تأثرت بالدخان".. تفاصيل وفاة نيفين مندور

كتب : منال الجيوشي

10:24 ص 17/12/2025
    محمد سعد ونيفين مندور -
    مشهد من فيلم اللي بالي بالك
    اللمبي وفيحاء
    نيفين مندور في احد البرامج
    نيفين مندور في فيلم اللي بالي بالك
    نيفين مندور في احد ااعمالها الفنية
    الفنانة الراحلة نيفين مندور
    نيفين مندووفاة نيفين مندور (10)
    نيفين مندور (2)

رحلت عن عالمنا منذ ساعات، الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"، بعد حريق شب في منزلها.

وشارك الفنان شريف إدريس عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، "منشور" لأحد جيران الفنانة الراحلة يكشف من خلاله تفاصيل وفاتها.

وكتب: "توفت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة برج الإخلاص الدور الرابع صباحاً في حدود السابعة صباحاً".

وتابع: "تأثرت بالدخان ولم تنجو من الخنق، ربنا يرحمها ويصبر زوجها الأستاذ حجازي رجل الأعمال، دعواتكم لها بالرحمة، آمين يارب العالمين".

الفنانة نيفين مندور من مواليد 1972، اشتهرت بشخصية "فيحاء" ضمن أحداث فيلم "اللي بالي بالك" بطولة الفنان محمد سعد، وشاركت بعدها في بطولة مسلسل "راجعلك يا إسكندرية"، ومسلسل "المطعم"، وابتعدت بعدها عن الأضواء.

