طوكيو - (د ب أ):

تقدم شركة تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في اليابان الجيل التاسع من شاحنتها الخفيفة الشهيرة هيلوكس للأسواق العالمية بتصميم جريء ونظام دفع جديد. وبعد أن أضافت الشركة محركا كهربائيا إضافيا لتنتج فئة هجين من الشاحنة، فإن الجيل الجديد سيتضمن شاحنة كهربائية كليا.

وذكر موقع "كار أند درايفر" المتخصص في موضوعات السيارات أن التصميم الجديد للشاحنة الخفيفة متوسطة الحجم هايلوكس أكثر حدة ومتعدد الزوايا أكثر من ذي قبل، لتكون النتيجة النهائية تصميما مزدحما بالتفاصيل.

وتأتي الواجهة الأمامية بمزيج من الأنماط الهندسية، محاطة بزوج من المصابيح الأمامية الضيقة، وجميع فئات الجيل التاسع من الشاحنة مزودة بعتبة جديدة حول الجزء الخلفي من الشاحنة لتسهيل الوصول إلى صندوق الأمتعة، بينما تتميز فئات مختارة بعتبة جانبية بتصميم جديد.

وفي حين أن الشاحنة هيلوكس لا تهدف إلى تلبية احتياجات نظام الطرق السريعة في أمريكا، ولا حتى الرحلات الطويلة أحيانًا، إلا أن تقديرات حجم بطارية السيارة الكهربائية ومدى شحنها توحي بأن تويوتا أرادت فقط تحقيق أداء مرضيا مع النسخة الكهربائية من هذه الشاحنة، وليس إنتاج شاحنة بيك أب كهربائية تنافسية بالفعل.

وتقول تويوتا إن البطارية في الشاحنة الكهربائية توفر أسرع معدل شحن في فئتها، لكنها لم تكشف عن معدل الشحن بالفعل.

والبطارية الموجودة في السيارة عبارة عن وحدة ليثيوم مؤين بقدرة 2ر59 كيلوواط/ساعة، ويصل مداها إلى 149 ميلا فقط وفقا للاختبارات الأوروبية وهو ما يعادل 126 ميلا وفقا لمعايير وكالة حماية البيئة الأمريكية. ومن المؤكد أن المدى سيقل إذا تمت إضافة أي حمولة ثقيلة في الصندوق أو تثبيت شيء في وصلة المقطورة لجره.

وإلى جانب الشاحنة هيلوكس الكهربائية، توفر تويوتا مجموعة من المحركات البديلة في الجيل التاسع من هذا الطراز.

وستواصل إنتاج الفئة التي تعمل بالمحرك الهجين قدرة 48 فولت في الجيل التاسع، وكذلك محركات الديزل والبنزين. كما وعدت تويوتا بإطلاق نسخة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين من هيلوكس، على الرغم من أنه من غير المقرر طرحها قبل عام 2028.

ولم تعلن تويوتا عن أسعار الجيل التاسع من هايلكوس بعد، ولكن من المقرر طرح النسخة الكهربائية في الأسواق الخارجية في ديسمبر المقبل.

وكما هو الحال مع بقية طرازات هايلكس، لن تبيع تويوتا شاحنتها الكهربائية هيلوكس في الولايات المتحد ة، لأنها تُنافس بالفعل في فئة الشاحنات متوسطة الحجم في السوق الأمريكية بالشاحنة تاكوما.