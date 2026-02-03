بتهم فساد.. سجن رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة 10 سنوات



وكالات

حكمت محكمة في بنجلاديش بالسجن لمدة 10 سنوات على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، و4 سنوات على ابنة أختها، النائبة البريطانية توليب صديق، في قضيتين تتعلقان بمشروع مدينة حكومية.

وحكم القاضي محمد ربيول علم، من المحكمة الخاصة رقم 4 أيضا بالسجن لمدة 7 سنوات على ابنة أخت أخرى، أزمنة صديق، وابن الأخ، رضوان مجيب صديق.

كانت هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قد رفعت القضايا متهمة حسينة بالتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين للحصول على 6 قطع أراض في مشروع "بورباكال نيو تاون" قرب دكا بشكل غير قانوني لنفسها ولأفراد عائلتها، رغم عدم استحقاقهم لذلك بموجب اللوائح الحكومية.

وجاءت الأحكام في وقت تستعد فيه الحكومة المؤقتة، برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، للانتخابات المقررة في 12 فبراير.

وتم حظر مشاركة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، الذي تنتمي إليه حسينة، في الانتخابات، وفقا لروسيا اليوم.