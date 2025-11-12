رينو تطلق توينجو الكهربائية الصغيرة.. مواصفات تفصيلية

أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة فيات في مصر.. لا تتجاوز 650 ألف جنيه

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عملاق صناعة السيارات الفرنسية عن إطلاق سيارتها Twingo E-Tech electric الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Twingo E-Tech electric الكهربائية الجديدة تأتي بطول يبلغ 80ر3 متر، وتتّسع لأربعة ركاب مع صندوق أمتعة بسعة 360 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Twingo E-Tech electric الصغيرة على سواعد محرك كهربائي بقوة60 كيلووات/82 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ175 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة، تتسارع السيارة الكهربائية، التي يبلغ وزنها نحو 1200 كجم، من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 1ر12 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى130 كلم/س.

وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) بسعة 5ر27 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى263 كلم.

نظام OpenR Link

وتأتي السيارة مزودة بنظام OpenR Link المدمج مع خدمات Google، ويشمل شاشة رقمية للسائق بحجم7 بوصات وشاشة وسائط متعددة وسطية بحجم10 بوصات.

وتتوفر السيارة Twingo E-Tech electric في نسختين أساسيتين، هما: evolution وtechno، مع عجلات مقاس16 بوصة قياسيا، مع إمكانية التجهيز بجنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة.

وتأتي السيارة معتمدة على باقة واسعة من أنظمة القيادة المساعدة، منها نظام الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت السرعة التفاعلي، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رقمية وحساسات الركن الخلفية ونظام الركن الذكي.

وتتوفر السيارة Twingo E-Tech electric الجديدة بأربعة ألوان، هي: Rouge Absolu (أحمر) و Vert Absolu(أخضر) و Jaune Mango (أصفر) و Noir Étoile (أسود).

