"انهيار المستعمل مستمر".. 5 سيارات "أتوماتيك" تبدأ من 440 ألف جنيه

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

التنافس والطروحات الجديدة لشركات السيارات بمصر خلال الآونة الأخيرة، نتج عنها انخفاض أسعار السيارات بسوق المستعمل خلال الفترة الحالية بصورة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

ويضم التقرير التالي أسعار أبرز 5 سيارات مستعملة "أتوماتيك" في السوق المحلي، يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء بسبب تراجع أسعارهم وتبدأ الأسعار من 440 ألف جنيه.

كيا سيراتو

تأتي كيا سيراتو بتصميم جذاب ومميزات تقنية متقدمة، مما يجعلها خيارًا جيداً للشباب والعائلات.

تباع كيا سيراتو موديل 2017 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 660 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

نيسان صني

تعتبر نيسان صني خيارًا مناسبًا للأسر الصغيرة بفضل مساحتها الداخلية الجيدة وكفاءتها في استهلاك الوقود.

تباع نيسان صني موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 460 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري أريزو 5

تباع شيري أريزو 5 موديل 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 440 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري تيجو 3

تعرض شيري تيجو 3 موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 570 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

إم جي 5

تباع إم جي 5 الصينية موديل 2020 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط 580 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع منذ شهور قليلة بمتوسط سعري 790 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

