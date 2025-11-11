سيارة جديدة لعلامة إكسيد تنضم إلى السوق المصري خلال أيام

تستعد الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" EXEED التجارية، إلى طرح طرازها الجديد LX، الذي ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت المدمجة.

تقدم إكسيد LX عالمياً بنسختين من المحركات، الأول رباعي الاسطوانات معزز بشاحن تربو بسعة 1.5 لتر وينتج قوة 145 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

أما المحرك الثاني رباعي الاسطوانات ومعزز بتربو هواء، ولكن يأتي بسعة 1.6 لتر بقوة 184 حصانًا وناقل حركة DCT من 7 سرعات.

السيارة تقدم بطول يبلغ 4,533 مم، وعرض 1,848 مم، وارتفاع 1,700 مم، تأتي قاعدة العجلات بطول 2,670 مم.

تتميز سيارة إكسيد بباقة كبيرة من حيث الأمان والسلامة، وتضم وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام فرامل مانع للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل.

كما تمتلك نظام التحكم عند نزول المنحدرات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية أو كاميرا بزاوية 360 درجة، مع مثبت ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، كما تشمل نظام الفرملة التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ورصد النقاط العمياء، والمساعدة في الحفاظ على المسار، ومساعد تغيير الحارة.

تتوافر السيارة بمصابيح أمامية LED، ومرايا جانبية كهربائية الطي مزودة بخاصية التسخين والإمالة عند الرجوع للخلف، مع إمكانية الفتح باللمس للأبواب وسقف بانورامي. كما تأتي الجنوط بمقاسات 18 أو 19 بوصة.

المقصورة الداخلية تضم فرش من الجلد للمقاعد، مع إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا، وتدفئة وتهوية للمقاعد الأمامية في الفئة الأعلى. وتتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتقدم السيارة مع شاشتين قياس 12.3 بوصة لكل منهما، الأولى للعدادات الرقمية والثانية للترفيه والملاحة، مع دعم تطبيقات آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي، وبلوتوث، وفتحات USB أمامية وخلفية، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

