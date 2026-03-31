بسعر يبدأ من61 مليون جنيه.. أستون مارتن تطلق أيقونتها Valhalla الخارقة

كتب : مصراوي

12:11 م 31/03/2026 تعديل في 12:11 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أستون مارتن Valhalla
  • عرض 7 صورة
    أستون مارتن Valhalla
  • عرض 7 صورة
    أستون مارتن Valhalla
  • عرض 7 صورة
    أستون مارتن Valhalla
  • عرض 7 صورة
    أستون مارتن Valhalla
  • عرض 7 صورة
    أستون مارتن Valhalla

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق أيقونتها Valhalla الخارقة الجديدة نظير سعر يبدأ من 979 ألف و965 يورو (61 مليون و366 ألف جنيه مصري) تقريبا، لتشعل نار المنافسة مع فيراري Testarossa ولامبورجيني Revuelto.

دفع هجين

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Valhalla السوبر رياضية الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين قابل للشحن Plug-in يتألف من محرك بنزين وثلاثة محركات كهربائية. ويولد هذا النظام قوة إجمالية تبلغ 793 كيلووات/1079 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1100 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة، تنطلق السيارة Valhalla السوبر رياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 350 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة ثنائية المقاعد المصنوعة من الكربون ببطارية بسعة 6,1 كيلووات/ساعة، والتي تتيح إمكانية قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية الخالصة لمسافة 14 كلم.

وأعلنت أستون مارتن أن إنتاج أيقونتها Valhalla السوبر رياضية يقتصر على 999 نسخة فقط.

