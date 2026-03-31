زيادة تتجاوز 500 ألف جنيه بأسعار سيارات أودي الجديدة في مصر

كتب : محمد جمال

12:27 م 31/03/2026
    أودي A3 سبورت باك
    أودي A3 سيدان
    أودي A5
    أودي Q7
    أودي Q8

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات الشركة الألمانية في السوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي فقد شهدت قائمة الأسعار الجديدة زيادات كبيرة وصلت إلى قرابة 500 ألف جنيه ببعض الطرازات، وهي الأسعار التي بدأ تطبيقها فعليًا في 30 مارس الجاري.

ما هي سيارات أودي التي ارتفعت أسعارها؟

أودي A3 سبورت باك

شهدت Audi A3 Sportback موديل 2026 زيادة جديدة، حيث بلغ سعر الفئة S-line نحو 2,525,000 جنيه.

أودي A3 سيدان

كما ارتفع سعر Audi A3 Sedan موديل 2026 بفئة S-line ليسجل نحو 2,599,000 جنيه.

أودي A5

وفي فئة السيدان المتوسطة، سجلت Audi A5 موديل 2025 زيادة بأسعارها، حيث جاءت الفئة Advanced بسعر 3,375,000 جنيه، كما بلغ سعر الفئة S-line نحو 3,850,000 جنيه، بينما وصلت الفئة S-line Plus إلى 4,400,000 جنيه.

أودي Q2

وفي فئة الكروس أوفر، ارتفع سعر Audi Q2 موديل 2026 بفئة S-line ليسجل 2,399,000 جنيه.

أودي Q7

وسجلت Audi Q7 موديل 2026 زيادة ملحوظة، حيث بلغ سعر الفئة S-line نحو 5,750,000 جنيه، كما وصل سعر الفئة S-line Plus إلى 6,199,000 جنيه.

أودي Q8

وعلى صعيد الفئة الأعلى، بلغ سعر Audi Q8 موديل 2026 بفئة S-line Plus نحو 7,900,000 جنيه.

