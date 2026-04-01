مع تزايد انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب، حذرت دراسة حديثة من أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم، رغم الدعاية لها كبديل "أقل ضررا" للتدخين التقليدي.

ما الأدلة على خطر السجائر الإلكترونية؟

وبحسب دراسة نشرتها مجلة Carcinogenesis، أظهرت مراجعة شاملة لأبحاث عالمية أن السجائر الإلكترونية قد تسبب تلف الحمض النووي والإجهاد التأكسدي، بالإضافة إلى أضرار خلوية واضطرابات في المسارات البيولوجية المرتبطة بالسرطان، حتى عند استخدامها دون التدخين التقليدي.

كيف أجريت الدراسة؟

قاد البحث البروفيسور برنارد ستيوارت من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، بمشاركة خبراء في علم الأوبئة والصيدلة وجراحة الصدر والصحة العامة.

واعتمد الفريق على تحليل الدراسات السريرية، تجارب الحيوانات، والأبحاث المخبرية لرصد المركبات المسرطنة الموجودة في رذاذ الأجهزة مثل المركبات العضوية المتطايرة والمعادن الناتجة عن التسخين.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

تشير البيانات إلى أن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية مع التدخين التقليدي "الاستخدام المزدوج" هم الأكثر عرضة لمضاعفات صحية، حيث يزيد هذا الجمع من احتمال الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير.

ما الرسالة الصحية؟

يشدد الباحثون على أن السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا للتدخين التقليدي، محذرين من التأخر في اتخاذ إجراءات وقائية مبنية على الأدلة، خاصة مع الانتشار السريع لهذه المنتجات في فترة زمنية قصيرة.

