إعلان

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل

كتب : سيد متولي

06:00 م 31/03/2026

البيض المسلوق (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أبحاث حديثة أن تناول البيض بشكل يومي وبكميات معتدلة لا يعد خطرا صحيا لمعظم الناس، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن.

كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟

وبحسب موقع sparehealth، كشفت الطبيبة مرجريتا بيلوسوفا، أن تناول بيضة واحدة يوميا يعتبر مناسبا وآمنا للأشخاص الأصحاء، مشيرة إلى أن زيادة الكمية قليلا لا تؤدي بالضرورة إلى أضرار مباشرة، ومع ذلك، شددت على أن التأثير قد يختلف لدى بعض الفئات.

هل البيض يرفع الكوليسترول؟

وأكدت أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم تفاعل أقوى مع البيض، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات الكوليسترول لديهم، ويزداد هذا الخطر بشكل خاص لدى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، أو من يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار، أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف يتناول الأطفال البيض؟


وفيما يخص الأطفال، نصحت بضرورة إدخال البيض إلى نظامهم الغذائي بشكل تدريجي، إذ يفضل البدء بصفار البيض بكميات صغيرة ما بين عمر 7 أشهر إلى سنة، ثم إدخال بياض البيض بعد إتمام العام الأول.

ما أفضل طريقة لتناول البيض؟

كما أكدت على أهمية طريقة تناول البيض ضمن النظام الغذائي، موضحة أن تناوله مع الخضروات أو ضمن وجبات متوازنة يعد خيارا صحيا، في المقابل، فإن تناوله مع أطعمة غنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم المصنعة أو عند قليه بكميات كبيرة من الزيت قد يقلل من فوائده ويزيد من مخاطره، خصوصا على صحة القلب.

اقرأ أيضا:

هل تناول البيض يوميًا يقلل خطر الزهايمر؟

7 فوائد مذهلة لـ تناول البيض في السحور

البيض البروتين صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
زووم

تعطيل الدراسة.. هل يشمل القرار المعلمين والعاملين في المدارس؟
مدارس

قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير
شئون عربية و دولية

أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران