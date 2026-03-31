كشفت أبحاث حديثة أن تناول البيض بشكل يومي وبكميات معتدلة لا يعد خطرا صحيا لمعظم الناس، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن.

كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟

وبحسب موقع sparehealth، كشفت الطبيبة مرجريتا بيلوسوفا، أن تناول بيضة واحدة يوميا يعتبر مناسبا وآمنا للأشخاص الأصحاء، مشيرة إلى أن زيادة الكمية قليلا لا تؤدي بالضرورة إلى أضرار مباشرة، ومع ذلك، شددت على أن التأثير قد يختلف لدى بعض الفئات.

هل البيض يرفع الكوليسترول؟

وأكدت أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم تفاعل أقوى مع البيض، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات الكوليسترول لديهم، ويزداد هذا الخطر بشكل خاص لدى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، أو من يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار، أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف يتناول الأطفال البيض؟



وفيما يخص الأطفال، نصحت بضرورة إدخال البيض إلى نظامهم الغذائي بشكل تدريجي، إذ يفضل البدء بصفار البيض بكميات صغيرة ما بين عمر 7 أشهر إلى سنة، ثم إدخال بياض البيض بعد إتمام العام الأول.

ما أفضل طريقة لتناول البيض؟

كما أكدت على أهمية طريقة تناول البيض ضمن النظام الغذائي، موضحة أن تناوله مع الخضروات أو ضمن وجبات متوازنة يعد خيارا صحيا، في المقابل، فإن تناوله مع أطعمة غنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم المصنعة أو عند قليه بكميات كبيرة من الزيت قد يقلل من فوائده ويزيد من مخاطره، خصوصا على صحة القلب.

اقرأ أيضا:

