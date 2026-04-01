وجهت وزارة الصحة والسكان، عدداً من النصائح والإرشادات للمواطنين، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد.

وأكدت الوزارة في منشور توعوي، أن الفئات الأكثر عرضة للمشكلات الصحية نتيجة تقلبات الطقس هم مرضى الحساسية الصدرية، والمصابون بضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، مشددة على ضرورة تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة، مع الالتزام بارتداء الكمامة والملابس الثقيلة التي تمنع دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

كما نصحت بالجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

ودعت الوزارة إلى تناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لتعليمات الطبيب، مع الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، والاهتمام بتناول الأغذية الغنية بفيتامينات C وE، إلى جانب الخضروات والفواكه.

وأشارت إلى أهمية استخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف الجلد والتشققات، مع إغلاق المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة، وتنظيف الأسطح باستخدام المطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي قد يدخل منها الغبار بكثرة.

طرق الوقاية من البرد خلال الطقس السيئ

كما أشارت وزارة الصحة إلى كيفية ارتداء الملابس المناسبة للوقاية من مضاعفات الطقس السيئ.

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالإرشادات التالية يقلل من مخاطر البرد والرطوبة:

- ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات لتوفير الدفء.

- اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة وتحافظ على حرارة الجسم.

- ارتداء ملابس خارجية مقاومة للماء أثناء الأمطار.

- استخدام أحذية تمنع تسرب المياه وتحمي القدمين.

- تغطية الرأس والأذنين بغطاء صوف دافئ.

- ارتداء قفازات وجوارب مبطنة لمزيد من التدفئة.

- تغيير الملابس والأطراف المبللة فورًا لتجنب فقدان حرارة الجسم ومضاعفات البرد.

وحثت وزارة الصحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الحالات الصحية الحساسة، على الالتزام بهذه الإرشادات خلال موجات الطقس السيئ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.