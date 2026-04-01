إيال زامير: إيران لم تعد مجرد جبهة بل هي قلب دائرة الشر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، إن إيران لم تعد مجرد جبهة بل هي قلب "دائرة الشر".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نضرب منظومات إيران بشكل عميق ومنهجي وحققنا إنجازا تراكميا فتاكا"، مشيرا إلى أن إسرائيل قضت على معظم سلسلة القيادة في إيران وألحقت ضررًا بالغًا بقدرات القيادة والسيطرة الإيرانية.

وأردف زامير موضحا، أنه تم تقليص قدرات إيران على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وكذلك خلق حرية عمل غير مسبوقة في أجواء إيران.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا إن إسرائيل تقاتل ضد حزب الله في لبنان "بهدف إيجاد واقع أمني أفضل".

وأضاف زامير قائلا: "سنواصل إبعاد حزب الله عن حدودنا والعمليات مستمرة طالما لزم الأمر"، وفقا لسكاي نيوز.