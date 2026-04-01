إعلان

إيال زامير: إيران لم تعد مجرد جبهة بل هي قلب دائرة الشر

كتب : مصراوي

08:48 ص 01/04/2026

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، إن إيران لم تعد مجرد جبهة بل هي قلب "دائرة الشر".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نضرب منظومات إيران بشكل عميق ومنهجي وحققنا إنجازا تراكميا فتاكا"، مشيرا إلى أن إسرائيل قضت على معظم سلسلة القيادة في إيران وألحقت ضررًا بالغًا بقدرات القيادة والسيطرة الإيرانية.

وأردف زامير موضحا، أنه تم تقليص قدرات إيران على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وكذلك خلق حرية عمل غير مسبوقة في أجواء إيران.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا إن إسرائيل تقاتل ضد حزب الله في لبنان "بهدف إيجاد واقع أمني أفضل".

وأضاف زامير قائلا: "سنواصل إبعاد حزب الله عن حدودنا والعمليات مستمرة طالما لزم الأمر"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير جيش الاحتلال رئيس أركان جيش الاحنلال حزب الله لبنان إيران إيران وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق