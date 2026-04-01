بمسيرات وصواريخ.. الحرس الثوري يُعلن استهداف مقر طيارين أمريكيين في السعودية

كتب : مصراوي

08:40 ص 01/04/2026

الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه هاجم مقر إقامة الطيارين الأمريكيين وطاقم الطيران بالخرج في السعودية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، وأصاب تجمعا يضم 200 شخص.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي: "اليوم، هاجمنا مقر إقامة الطيارين الأمريكيين وطاقم الطيران في الخرج في السعودية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، وأصبنا تجمعا يضم 200 شخص"، وفق قوله.

وأضاف موسوي: "الآن، بالإضافة إلى قائمة الخسائر والأضرار التي لحقت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث من طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا أواكس وطائرات التزود بالوقود وخزانات الوقود، أُضيفت أيضا قائمة بالإصابات والأضرار التي لحقت بطاقم الطائرة".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق من اليوم، اعتراض 12 مسيرة، خلال الساعات الماضية، في بيانين منفصلين، وفقا لروسيا اليوم.

