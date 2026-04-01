يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها توصية مهمة تتعلق بمواعيد غلق المحال العامة خلال الفترة المقبلة.

وتتصدر أجندة الاجتماع مناقشة مقترح تعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وذلك لمدة أسبوع، تزامنًا مع أعياد المواطنين الأقباط، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين خلال هذه المناسبة.

توصية بتعليق الإغلاق الحكومي خلال الأعياد

تعود تفاصيل هذه التوصية إلى اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي عُقد أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ أوصت اللجنة برفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه خلال اجتماع اليوم.

وخلال اجتماع اللجنة، تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية، وانعكاساتها على الداخل المصري، سواء على المستوى الاقتصادي أو في ما يتعلق بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

أكدت الحكومة، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض التصعيد في المنطقة، بالتعاون مع مختلف الأطراف الدولية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب تفاقم الأوضاع.

وناقشت اللجنة التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض الإجراءات الحكومية للتعامل مع هذه التحديات، والعمل على تخفيف آثارها على المواطنين.