3 سيارات كهربائية تعمل "تاكسي" في العاصمة الجديدة.. تعرف على مواصفاتها

انضمت مؤخرًا سيارة دونج فينج ماج الكهربائية إلى منظومة سيارات التاكسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد تجميعها محليًا لأول مرة في شركة النصر للسيارات بنسبة مكون محلي بلغت 30٪. ويعمل مشروع تاكسي العاصمة عبر الحجز المسبق من خلال تطبيق إلكتروني مخصص، مع إمكانية سداد قيمة الأجرة نقدًا أو عبر البطاقات البنكية، كما خصص الخط الساخن 19157 لتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالخدمة.

تشمل منظومة التاكسي الكهربائي في العاصمة ثلاث سيارات رئيسية هي شيفروليه بولت، وإم جي 4، ودونج فينج ماج، وكلها تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، نستعرضها فيما يلي:

شيفروليه بولت

تعمل شيفروليه بولت بمحرك كهربائي يولد قوة 200 حصان، مع عزم دوران يبلغ 360 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي. تعتمد السيارة على بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى نحو 547 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، مع إمكانية الشحن السريع حتى 55 كيلووات. ويمكنها التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو 7 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 195 كم/س.

تتضمن تجهيزات الأمان في بولت وسائد هوائية متعددة، وأنظمة مكابح ABS وEBD وBA، بالإضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

إم جي 4

إم جي 4 سيارة كهربائية مدمجة بطول 4.30 متر، وقاعدة عجلات 2.71 متر، وسعة تخزين 363 لترًا. تُقدم بمحركين مختلفين بقوة 170 و204 حصان على الترتيب، وبطاريتين بسعة 51 و64 كيلووات/ساعة، مما يمنحها مدى قيادة يتراوح بين 350 و450 كيلومترًا. وتصل إلى سرعة 100 كم/س في أقل من 8 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تبلغ 160 كم/س.

دونج فينج ماج

تُعد دونج فينج ماج أحدث المنضمين للمنظومة، وهي سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات بطول 4.65 متر، وقاعدة عجلات 2.77 متر. تعمل بمحرك كهربائي بقوة 160 حصانًا، وعزم دوران 240 نيوتن متر، وتحقق تسارعًا من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.7 ثانية. تعتمد السيارة على بطارية سعتها 50.82 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يبلغ نحو 445 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

وتتضمن منظومة الأمان بها أنظمة ABS وEBD وESC وEPB وAuto Hold ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية ونظام المساعدة في صعود المرتفعات. كما تأتي مزودة بشاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة وسطية 10.4 بوصة، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح.

