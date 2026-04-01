الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال رئيس فرع الهندسة في فيلق القدس الإيراني

كتب : مصراوي

08:36 ص 01/04/2026

قصف إسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ ضربة جوية أمس الثلاثاء استهدفت منطقة محلات في إيران وأسفرت عن مقتل مهدي وفائي رئيس فرع الهندسة في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس الإيراني.

قال الجيش في بيان له: إن وفائي قضى خلال 20 عاما من عمله على قيادة مشاريع تحت أرضية في لبنان وسوريا، إذ أشرف على جهود النظام الإيراني لإقامة بنى تحتية تحت الأرض لصالح حزب الله ونظام بشار الأسد في سوريا، وأدار عشرات المشاريع تحت الأرض في لبنان استخدمت لتخزين وسائل قتالية متطورة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن اغتيال وفائي يمثل ضربة لقدرات حزب الله في إنشاء البنى التحتية تحت الأرض، ولجهود النظام الإيراني في تنفيذ مخططات إرهابية في أنحاء الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.

