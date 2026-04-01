إصابة 14 شخصا جراء قصف إيراني على عدة مواقع في إسرائيل- صور
كتب : مصراوي
08:33 ص 01/04/2026
وكالات
أصيب 14 شخصا في مدينة بني براك الإسرائيلية جراء قصف إيراني استهدف عدة مواقع.
وتباينت التقارير حول طبيعة الإصابات، التي تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة، حيث أصيبت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب شخصان بجروح متوسطة، بينما الإصابات الـ11 الأخرى طفيفة.
وتواصل الطواقم الطبية عملها في المكان، وسط أجواء متوترة وتحليق مكثف للطائرات المسيرة، وفقا لروسيا اليوم.