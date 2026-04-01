إصابة 14 شخصا جراء قصف إيراني على عدة مواقع في إسرائيل- صور

إسرائيل: البحث عن مفقودين بعد سقوط صاروخ إيراني على برج سكني.. صور

رئيس بلدية حيفا: ما جرى كان حدثا صعبا علينا بعد سقوط الصاروخ الإيراني



وكالات

أصيب 14 شخصا في مدينة بني براك الإسرائيلية جراء قصف إيراني استهدف عدة مواقع.

وتباينت التقارير حول طبيعة الإصابات، التي تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة، حيث أصيبت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب شخصان بجروح متوسطة، بينما الإصابات الـ11 الأخرى طفيفة.

وتواصل الطواقم الطبية عملها في المكان، وسط أجواء متوترة وتحليق مكثف للطائرات المسيرة، وفقا لروسيا اليوم.