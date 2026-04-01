بديله يتولى المهمة.. تطورات الحالة الصحية لرئيس الزمالك

كتب : محمد خيري

08:01 ص 01/04/2026

حسين لبيب

كشفت مصادر مطلعة عن استقرار الحالة الصحية لحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقب خضوعه لعملية جراحية بسيطة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن لبيب يمر حاليًا بمرحلة التعافي بشكل تدريجي، بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وحصل رئيس الزمالك على إجازة لمدة 20 يومًا، بدعم كامل من مجلس إدارة النادي، على أن يخضع لفحوصات طبية قبل العودة لممارسة مهامه بشكل رسمي.

وفي ظل غيابه، عن إدارة نادي الزمالك، يتولى هشام نصر إدارة شؤون القلعة البيضاء لحين عودة لبيب.

الزمالك يستعد لمواجهة المصري

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأحد 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

