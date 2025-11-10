ما المقصود بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات؟ وكيف تطبق في مصر؟

تكثف الحكومة المصرية جهودها لتوطين صناعة السيارات محلياً، وافتتاح مشروعات إنتاج مكونات السيارات، مثل الضفائر الكهربائية والزجاج وحتي مصابيح السيارات والمقاعد وغيرها.

ويبرز هنا ما يعرف بـ"نسبة المكون المحلي" وهو المقياس الذي يعكس مدى تقدم الدولة صناعيًا في مجال صناعة السيارات، فكلما ارتفعت نسبة المكون المحلي أصبحت الصناعة أقرب من الكمال.

وتحتسب نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات وفقًا لما تسهم به الصناعات المحلية من أجزاء ومكونات يتم تصنيعها أو تجميعها داخل الدولة من الإجمالي الكلي لمكونات السيارة.

وتتألف السيارة من مئات الأجزاء تشمل المحرك، صندوق التروس، الشاسيه، الهيكل المعدني، الأنظمة الإلكترونية، والمقصورة الداخلية، ويتم احتساب النسبة المحلية بناءً على القيمة الإجمالية للأجزاء المنتجة محليًا مقارنة بإجمالي مكونات السيارةـ والمتبقي يكون مستورداً.

ارتفاع نسبة المكون المحلي، يعكس اعتماد الشركات على الموردين المحليين، ما يعني خلق فرص عمل جديدة، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة الاستيراد، بالإضافة إلى المساهمة في التطور العام التدريجي في الصناعة.

في مصر، يتم تحديد نسبة المكون المحلي وفق قرارات وزارة التجارة والصناعة، التي تشترط أن تحتوي السيارات المجمعة محليًا على نسبة مكونات مصنعة داخل مصر لا تقل عن 45٪ للحصول على بعض المزايا الجمركية أو التسهيلات. وتشمل هذه المكونات أجزاء مثل الضفائر الكهربائية، أنظمة التعليق، الزجاج، المقاعد، وبعض أجزاء الجسم المعدني.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال "الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات" إلى رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا لتصل إلى 60٪ -70% خلال السنوات القادمة، عبر تشجيع الصناعات المغذية وتسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع مكونات داخل مصر، بما في ذلك البطاريات الكهربائية، المحركات الصغيرة، والمكونات البلاستيكية والمعدنية.

اقرأ أيضًا:

مقارنة كسر الزيرو.. أيهما تشتري بي واي دي f3 أم شيري أريزو 5

زيادة كبيرة بأسعار بي واي دي f3 موديل 2024

يانج وانج تطلق سيارتها الكهربائية U8 الفاخرة.. بقوة 1200 حصان